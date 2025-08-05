Dünya Bankasından Türkiye'ye 748 Milyon Dolarlık Enerji Kredisi

Dünya Bankası tarafından Türkiye'nin enerji iletim sisteminin dönüşümü için 748 milyon dolar tutarında uygun koşullu dış kaynak sağlandı. Bu finansman ile birlikte, bu yıl uluslararası kuruluşlardan temin edilen uygun koşullu finansman tutarı yaklaşık 7 milyar dolara ulaşacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin kamu altyapı yatırımlarının güçlendirilmesine yönelik dış finansman temin çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Enerji İletim Sisteminin Dönüşümü Projesi

"Türkiye Enerji İletim Sisteminin Dönüşümü Projesi", Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı. Proje kapsamında, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) Bakanlığın geri ödeme garantisi altında yaklaşık 748 milyon dolar finansman sağlanacak.

708 milyon dolar Dünya Bankasından kredi

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2025 Yılında Finansman 7 Milyar Dolara Ulaşacak

TEİAŞ tarafından yürütülecek projeyle, Türkiye'de enerji iletim sistemi işletimindeki kısıtların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Elektrik iletim ağı ringi tamamlanarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin sistem bağlantılarını sağlayacak iletim altyapısı güçlendirilecek. Bu kaynakla birlikte, 2025 yılında uluslararası kuruluşlardan sağlanan uygun koşullu finansman yaklaşık 7 milyar dolara çıkacak.

Dünya Bankası ile Ortaklık Devam Edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile uzun yıllara dayanan işbirliği kapsamında enerji sektöründe verimli sonuçlar alındığını belirtti. Şimşek, "Bu başarılı ortaklığımız, önümüzdeki süreçte de aynı şekilde devam edecek. Nihai hedefi kalıcı refah artışı olan ekonomi programımız kapsamındaki çalışmaları sürdürüyoruz. Bu çerçevede yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini artırıyoruz. Enerjide ithal kaynaklara bağımlılığın azaltılması hedefimiz çerçevesinde kamu yatırımlarına desteğimiz kararlılıkla sürdürülecek." ifadelerini kullandı.



