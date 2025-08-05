İlanlarda Uluslararası Kaynak Sertifikası Şartı Aranır Mı?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Kaynak Teknolojisi Programında, 4 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de ders vermek şartıyla yayımlanan öğretim görevlisi ilanında, "Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği veya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ile Teknik Eğitim Fakültelerinin Metal Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanlardan birinde veya Metal Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Uluslararası kaynak mühendisi ünvanına sahip olmak." şartı aranmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelerin bilimsellikten ve objektiflikten uzak ilanlarına dur diyebilmek adına, 11.04.2023 tarihli ve 25839 sayılı yazısıyla her unvan grubu için temel ölçütler belirlemiştir.

Buna göre ders verecek öğretim görevlisi kadro ilanlarında şu hususlara riayet edilmesi istenmiştir:

a. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak olanlar hariç olmak üzere öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartının aranması.

b. Kadronun ilan edildiği alanla ilgili lisans, tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik mezunu olmak şartlarına yer verilebilmesi.

c."Yüksek lisans ve/veya doktora/sanatta yeterlilik öğrencisi olmak/yapıyor olmak" şeklinde herhangi bir şarta yer verilmemesi.

ç. Alanında tecrübe sahibi olmak şartı (mesleki veya ders verme deneyimi) aranacaksa, bu şartın hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğunun, herhangi bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilmesi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı doğrultusunda baktığımızda; ders veren öğretim görevlilerinde tecrübe şartı dışında ilave bir kriter konulması olanaklı görünmemektedir.

Her ne kadar nitelik açısından bakıldığında, uluslararası düzeyde önemli bir yeterlik olan bu hususun başvuruları çok aşırı düzeyde sınırlandırdığı da aşikardır.

Bundan dolayı, tasarruf tedbirleri nedeniyle oldukça sınırlı düzeyde ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarının lisansüstü eğitim yapmış adayların genelinin başvurusuna imkan verecek şekilde özel şartlarla ilan edilmesi elzemdir.