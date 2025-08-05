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Aydın'da 189 Personelle Yapılan Denetimlerde 7 Kişi Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği huzur ve güven uygulamasında 5 binin üzerinde kişi sorgulandı, 7 aranan şahıs gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 10:24, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 10:25
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Aydın'da 189 Personelle Yapılan Denetimlerde 7 Kişi Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında, il genelinde geniş çaplı denetimler yapıldı. Bu uygulamaya 189 personel ve 56 ekip katıldı. Denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca çok sayıda araç ve umuma açık yer kontrol edildi. Vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla benzer uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Denetimlerin Kapsamı ve Sonuçları

  • 5 bin 67 şahıs sorgulandı.
  • 7 aranan şahıs yakalandı.
  • 519 araç kontrol edildi, kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı.
  • 139 umuma açık yer, 1 alışveriş merkezi (AVM), 39 metruk bina, 32 okul çevresi, 44 park ve bahçe ile 32 işletme titizlikle denetlendi.

Kimlik Sorgulama Sistemleri Kullanıldı

Kontrollerde, KBS (Kimlik Bildirim Sistemi) ve KABS (Kimlik Arama ve Bilgi Sistemi) üzerinden sorgulamalar gerçekleştirildi. 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve Umuma Açık Yerlerin denetimi kapsamında yapılan bu uygulamalar, vatandaşların güvenliği için büyük önem taşıyor.


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