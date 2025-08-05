Seansı 4.500 TL olan ünlü psikolog halı yıkamacısı çıktı

Sahte diploma skandalının perde arkası gün yüzüne çıktı. Seans başına 4.500 TL ücret alan sahte diplomalı psikolog Abdullah Volkan Uçak'ın, geçmişte halı yıkamacısı olduğu ortaya çıktı. Kamuoyunda tanınan bir isim haline gelen ve yüksek seans ücretleriyle gündeme gelen Uçak'ın, psikoloji diplomasının sahte olduğu tespit edildi. Uçak'ın mesleğe başlamadan önce halı yıkama işiyle uğraştığı belirlendi.

Sosyal medyada psikoloji alanında yaptığı paylaşımlarla binlerce takipçiye ulaşan ve "uzman" kimliğiyle danışan kabul eden Uçak'ın aslında herhangi bir psikoloji lisansı bulunmadığı ortaya çıktı. Eğitim geçmişi incelenen Uçak'ın, resmi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmadığı, kullandığı diplomanın ise geçersiz olduğu anlaşıldı. Sahte psikoloğun geçmişte halı yıkamacılığı yaptığı bilgisi de kamuoyuna yansıdı. Yetkisiz şekilde psikolojik danışmanlık hizmeti veren Uçak hakkında yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Sahte Psikolog Abdullah Volkan Uçak'ın Geçmişi

Ege Üniversitesi 'nden sahte diploma ile mezun gibi kendisini gösterdi.

'nden sahte diploma ile mezun gibi kendisini gösterdi. 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanlığı yaptı.

yaptı. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç 'e yaptığı seans ile gündem oldu.

'e yaptığı seans ile gündem oldu. Seans başı 4 bin 500 TL aldığı kamuoyuna yansıdı.

Türkiye'de Sahte Diploma Skandalı Büyüyor

Sahte diploma skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Aralarında doçent ve profesörlerin de olduğu 400 kişinin sahte diploma ile kariyer sahibi olduğu belirlenirken, iddialar arttıkça skandalın boyutu da büyüyor.

Sahte Diploma, Kimlik ve Belge Üreten Çete

Kamu kuruluşlarındaki isimlerin e-imzalarını ele geçirerek sahte diploma, belge ve kimlik üreten organize suç çetesi, para karşılığı adeta sahte evrak dağıttı.

37 Kişi Tutuklandı

Şikayetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 kişinin tutuklandığını duyurdu.