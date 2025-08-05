Erdoğan ve Şura Üyeleri Anıtkabir'de Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ toplantısı öncesi bakanlar ve komutanlarla birlikte Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve özel defteri imzaladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 11:36, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 12:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura Toplantısı öncesinde şura üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve üst düzey komutanlar eşlik etti.
Anıtkabir Ziyareti ve Tören Detayları
- Erdoğan, Aslanlı Yol'un başındaki yerini aldıktan sonra tören başladı.
- Ay yıldız motifli çelenk Atatürk'ün mozolesine bırakıldı.
- Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
- Heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde toplu fotoğraf çektirdi.
- Törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.
Anıtkabir Özel Defteri İmzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin sonunda Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Törene katılan heyet, Anıtkabir'deki resmi programı tamamladıktan sonra Yüksek Askeri Şura Toplantısı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.