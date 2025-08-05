Önder Kahveci: Kamu İşveren Heyeti Teklifini Bir An Önce Sunmalı

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci 8. Dönem Toplu Sözleşme Sürecine ilişkin X Hesabından Yazılı açıklama yaptı.

Kahveci, Kamu İşveren Heyeti'ne çağrıda bulundu. Önder Kahveci'nin açıklamasından öne çıkan ara başlıklar şöyle;

Sekizinci Dönem Toplu Sözleşme süreci, kamu görevlileri ve emekliler için yalnızca maaş pazarlığından ibaret değil; aynı zamanda yaşam standartlarının yeniden tanımlanacağı kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Türkiye Kamu-Sen tarafından yapılan açıklamada, hizmet kolları komisyonlarının teknik çalışmalarında sona gelindiği, kamu çalışanlarının beklenti ve taleplerinin net biçimde ortaya konduğu belirtildi. Açıklamada, "Taleplerimiz açıktır, gerekçelerimiz sağlamdır. Şimdi sıra, Kamu İşveren Heyeti'ndedir!" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci tarafından yapılan açıklamada, toplu sözleşme takvimi gereği 12-15 Ağustos tarihleri arasında teklifin sunulması, görüşmelerin ise 19 Ağustos itibarıyla tamamlanması gerektiği hatırlatıldı. Bu durumun ciddi bir zaman baskısı yarattığına dikkat çekilerek, "Bu kadar dar bir zaman aralığında sağlıklı bir müzakere yürütmek mümkün değildir!" uyarısı yapıldı.

Kahveci, Kamu İşveren Heyeti'ne şu çağrıda bulundu:

"Kamu İşveren Heyeti, daha fazla vakit kaybetmeden 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak adil, gerçekçi ve tatmin edici bir teklifle masaya gelmelidir. Bu teklif; kamu çalışanlarının içinde bulunduğu ekonomik darboğazı görmeli, geçmiş dönem kayıplarını telafi etmeli ve refahtan adil pay verilmesini içermelidir."

Türkiye Kamu-Sen'in kararlı mücadelesini sürdüreceğini belirten açıklamada, şu mesajlara da yer verildi:

Artan hayat pahalılığı karşısında memurların ezilmemesi,

Alım gücünün korunması,

Refah payının hayata geçirilmesi,

sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak sıralandı.

Son olarak, Türkiye Kamu-Sen'in kamu görevlilerinin hakkını alana dek süreci yakından takip edeceği vurgulandı:

Kahveci, "Çalışanlarımızın sesi, güvencesi ve en güçlü savunucusu olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz." İfadelerini kullandı.



