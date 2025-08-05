Pegasus, uçuşlarda powerbank kullanımını yasakladı!
Pegasus, uçuşlarda powerbank kullanımını yasakladı!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim İçin Başvuru Kılavuzu Yayınlandı
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim İçin Başvuru Kılavuzu Yayınlandı
Önder Kahveci: Kamu İşveren Heyeti Teklifini Bir An Önce Sunmalı
Önder Kahveci: Kamu İşveren Heyeti Teklifini Bir An Önce Sunmalı
Terörsüz Türkiye Hedefi Doğrultusunda Kurulan Komisyon Toplandı
Terörsüz Türkiye Hedefi Doğrultusunda Kurulan Komisyon Toplandı
Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
Memur-Sen memur maaş zammı için ilk teklifin yarın verilmesini istedi
Memur-Sen memur maaş zammı için ilk teklifin yarın verilmesini istedi
İşçi minibüsü uçurumdan yuvarlandı: 4 ölü, 18 yaralı
İşçi minibüsü uçurumdan yuvarlandı: 4 ölü, 18 yaralı
Bakan Uraloğlu: Türkiye, Adil Ticaret İçin Çalışmaya Devam Edecek
Bakan Uraloğlu: Türkiye, Adil Ticaret İçin Çalışmaya Devam Edecek
Enflasyon asgari ücreti eritti: 7 ayda 7 bin TL kayıp yaşandı
Enflasyon asgari ücreti eritti: 7 ayda 7 bin TL kayıp yaşandı
ÖTV Artışı Sonrası Ek Ödeme Talebine 684 Bin TL Ceza
ÖTV Artışı Sonrası Ek Ödeme Talebine 684 Bin TL Ceza
Kaçak alkol imalatçılarına göz açtırılmıyor: 121 gözaltı
Kaçak alkol imalatçılarına göz açtırılmıyor: 121 gözaltı
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Sağanak Yağış Uyarısı
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Sağanak Yağış Uyarısı
Türkiye Somali'de Uzay Üssü Kuruyor
Türkiye Somali'de Uzay Üssü Kuruyor
Ters dönen tır alev aldı, şoför yanarak can verdi
Ters dönen tır alev aldı, şoför yanarak can verdi
Bakanlıktan Tavsiye: Uçaklarda Powerbank Kullanımı Yasaklanıyor
Bakanlıktan Tavsiye: Uçaklarda Powerbank Kullanımı Yasaklanıyor
12 Kentte Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı!
12 Kentte Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı!
Küçük Birikimle Ev Sahibi Olma Dönemi Başladı!
Küçük Birikimle Ev Sahibi Olma Dönemi Başladı!
Bakan Yerlikaya Açıkladı: İşte Sahte Diploma Operasyonunun Detayları!
Bakan Yerlikaya Açıkladı: İşte Sahte Diploma Operasyonunun Detayları!
Uçakta Sigara İçenlere Ağır Ceza: 245 Kişi Uçuşlardan Men Edildi
Uçakta Sigara İçenlere Ağır Ceza: 245 Kişi Uçuşlardan Men Edildi
KDK devreye girdi: Özel hastane fazla aldığı ücreti iade etti
KDK devreye girdi: Özel hastane fazla aldığı ücreti iade etti
BİK'ten Açıklama: 8 Gazetenin Resmi İlan Hakkı Askıya Alındı!
BİK'ten Açıklama: 8 Gazetenin Resmi İlan Hakkı Askıya Alındı!
Eğitim hizmet kolu toplu sözleşme tekliflerinin ön müzakere süreci tamamlandı
Eğitim hizmet kolu toplu sözleşme tekliflerinin ön müzakere süreci tamamlandı
135 bin kira uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü!
135 bin kira uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü!
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet uygulaması' açıklaması
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet uygulaması' açıklaması
Sahte diploma soruşturması: Depremde ölen avukatların yerine kayıt yapmışlar
Sahte diploma soruşturması: Depremde ölen avukatların yerine kayıt yapmışlar
'Kuğu' emojisiyle doktorların rüşvet iddiasında yeni gelişme
'Kuğu' emojisiyle doktorların rüşvet iddiasında yeni gelişme
MKE'den iş garantili dersliksiz okul: Mülakatlar başladı
MKE'den iş garantili dersliksiz okul: Mülakatlar başladı
GÜBİS: Zararlı Koku Giderici Tablet Satışı Yasaklandı
GÜBİS: Zararlı Koku Giderici Tablet Satışı Yasaklandı
Turizmin kalbinde ziyaretçi rekoru kırıldı
Turizmin kalbinde ziyaretçi rekoru kırıldı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim İçin Başvuru Kılavuzu Yayınlandı

MEB, özel okullarda ücretsiz eğitim için başvuru kılavuzu hazırladı. Şehit, gazi ve devlet korumasındaki çocuklar öncelikli olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 13:56, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 13:57
Yazdır
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim İçin Başvuru Kılavuzu Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, özel öğretim kurumlarında öncelikli olarak ücretsiz eğitim görecek öğrencilerin kurumlara yerleşme işlemlerine yönelik "Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu" hazırladı. Bu kılavuz doğrultusunda, ücretsiz öğrenci okutma uygulamasında öncelikli olan şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar, 5-14 Ağustos tarihleri arasında başvuru yaparak, Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarına merkezi yerleştirmeyle kayıt olabilecek. Öğrenciler, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren eğitimin yanı sıra özel okuldan alacakları servis hariç, yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi diğer hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilecek.

Başvuru ve Yerleştirme Süreci

  • Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okumak üzere başvuru yapacak öğrencilerden, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ilkokul 1 ile ortaokul 5'inci sınıfta öğrenim görecek olanlar, başvuru işlemlerini kaydının bulunduğu okuldan yapacak.
  • Hazırlık sınıfında veya 9'uncu sınıfta öğrenim görecek öğrenciler ise ortaöğretime kayıt yapmış olmaları durumunda ilgili okuldan, kayıt yapmamışlarsa bitirdikleri ortaokuldan başvuruda bulunabilecek.
  • Tercih işlemleri, 15-20 Ağustos tarihlerinde e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin veli ya da vasisi tarafından yapılacak.
  • Her öğrenci en az 5, en fazla 10 kurum tercihinde bulunabilecek.
  • Yerleştirme sonuçları ise 26 Ağustos'ta ilan edilecek.

Kurs ve Diğer Kurumlara Başvuru İşlemleri

  • Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile iş makineleri sürücü (operatörlük) eğitim kurslarına başvuru ve tercih işlemleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından "Özel MTSK Modülü" üzerinden yürütülecek.
  • Aday kursiyerlerden 18 yaşını doldurmuş olanlar kendileri adına başvuru yapabilecek, 18 yaşını doldurmayanların başvuru işlemleri ise veli ya da vasileri tarafından yapılacak.
  • Aday kursiyerlerin en fazla 5 kurs tercih hakkı bulunacak.
  • Özel öğretim kursu, sosyal etkinlik ve gelişim merkezi, öğrenci etkinlik merkezi, dil, konuşma ve ergoterapi merkezi, rehberlik ve psikolojik danışma merkezi gibi diğer özel kurumlara başvuru ve tercih işlemleri de il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince "e-Özel Modülü"nden yapılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber