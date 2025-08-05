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Sıra dışı ilan: İŞKUR üzerinden futbolcu aranıyor!

TFF 3. Lig ekibi 52 Orduspor, transfer sezonuna ilginç bir ilanla damga vurdu. Karadeniz temsilcisi, İŞKUR üzerinden futbolcu ilanı verdi. Olay, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 15:14, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 15:42
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Sıra dışı ilan: İŞKUR üzerinden futbolcu aranıyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekibi 52 Orduspor, sıra dışı bir gelişmeye imza attı.

Yeni sezon öncesi çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ekip, aynı zamanda İŞKUR üzerinden futbolcu alımı için ilan açtı.

İlan yayından kaldırıldı

İŞKUR'un sitesinde futbolcu pozisyonu için arama yapanlar 52 Orduspor'un ilanıyla karşılaştı.

Futbolcu ilanının İŞKUR üzerinden verilmesi şaşkınlık yaratırken, olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Profesyonel futbolcu ilanına sadece 3 gün içinde 9 başvuru yapıldı.

1 Ağustos'ta açılan ilanın son başvuru tarihi 30 Ağustos olarak belirlense de ilan dördüncü gününde yayından kaldırıldı.

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