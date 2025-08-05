Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevine iade edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'nin, "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak "konutu terk etmeme" koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10 Temmuz'da Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Kanun'un 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25 Temmuz 2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir."