Mahkemeden Boşanmada Konut Kararı: Kim Evde Kalacak?

İstanbul'da yaşayan B.A. ile M.A., 2021 Şubat ayında evlendi. Ancak zaman geçtikçe çift arasında sorunlar başladı ve çekişmeli boşanmaya gidildi. Bunun üzerine B.A., eşiyle birlikte yaşadıkları babasına ait olan evden taşındı. Sonrasında hem B.A. hem de babası, kendi evlerinde oturdukları gerekçesiyle M.A.'nın evi tahliye etmesini talep etti. İtirazlar ve talepler doğrultusunda İstanbul Anadolu Adliyesi 7'nci Aile Mahkemesi, söz konusu konutun tahsisi hakkında ara karar verdi ve evin M.A.'ya tahsis edilmesine hükmetti.

Mülkiyet Hakkı İddiaları Ayrı Bir Dava Konusu

Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren M.A.'nın avukatı A. İslam Gezer, "Boşanma davası sürecinde hakim, Medeni Kanun'un verdiği yetkiyle taraflar, müşterek çocuklar ve malvarlığına ilişkin önlemler alabilir. Bu önlemlerden biri de aile konutunun dava süresince taraflardan birine tahsis edilmesidir. Aile konutu, tapuda şerh verilmiş olması gerekmeksizin eşlerin birlikte yaşadığı konuttur. Konut eşlerden birine ait ya da kiralıksa sorun yaşanmazken, eşlerden birinin anne veya babasına ait olması halinde tartışmalar doğmaktadır. Bu gibi durumlarda, mahkeme korunmaya muhtaç eşin konutta yaşadığını tespit ederse, mülkiyet kime ait olursa olsun konutu bu eşe tahsis edebilmektedir. Ancak bu kararlara mülkiyet hakkı gerekçesiyle itirazlar yapılmakta, hatta evin sahibi olan anne-baba sürece müdahil olmak istemektedir. Özellikle kötü niyetli durumlarda bir tarafın ailesiyle birlikte diğer eşi evden çıkarmaya çalıştığı görülmektedir. Aile mahkemeleri kamu yararı, çocukların üstün yararı ve zayıf tarafın korunması ilkesiyle hareket ederken, mülkiyet hakkı iddiaları ancak ayrı bir dava yoluyla çözülebilir" dedi.

Ekonomik ve Sosyal Açıdan Zayıf Tarafın Korunması

M.A.'nın diğer avukatı Elif Büşra Berber ise "Kanun koyucunun amacı burada kadın-erkek ayrımı değildir, aksine olması gerektiği gibi ekonomik ve sosyal açıdan zayıf olan tarafı korumak, barınma hakkını sağlamaktır. Uygulamada artık bu husus sıklıkla karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.



