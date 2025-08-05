TMO Fındık Alım Fiyatlarını Duyurdu
TMO Fındık Alım Fiyatlarını Duyurdu
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
DMM 'ÖSYM'nin sisteminde puanlar değiştirildi' iddiasını yalanladı
DMM 'ÖSYM'nin sisteminde puanlar değiştirildi' iddiasını yalanladı
Mahkemeden Boşanmada Konut Kararı: Kim Evde Kalacak?
Mahkemeden Boşanmada Konut Kararı: Kim Evde Kalacak?
LGS yerleştirmelerinde şampiyonların gözdesi 3 lise
LGS yerleştirmelerinde şampiyonların gözdesi 3 lise
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevine iade edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevine iade edildi
Sahte e-imza çetesi böyle çökertildi! İşte detaylar
Sahte e-imza çetesi böyle çökertildi! İşte detaylar
YAŞ Kararları Açıklandı: Genelkurmay Başkanı Değişti
YAŞ Kararları Açıklandı: Genelkurmay Başkanı Değişti
Pegasus, uçuşlarda powerbank kullanımını yasakladı!
Pegasus, uçuşlarda powerbank kullanımını yasakladı!
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim İçin Başvuru Kılavuzu Yayınlandı
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim İçin Başvuru Kılavuzu Yayınlandı
Önder Kahveci: Kamu İşveren Heyeti Teklifini Bir An Önce Sunmalı
Önder Kahveci: Kamu İşveren Heyeti Teklifini Bir An Önce Sunmalı
Terörsüz Türkiye Hedefi Doğrultusunda Kurulan Komisyon Toplandı
Terörsüz Türkiye Hedefi Doğrultusunda Kurulan Komisyon Toplandı
Memur-Sen memur maaş zammı için ilk teklifin yarın verilmesini istedi
Memur-Sen memur maaş zammı için ilk teklifin yarın verilmesini istedi
İşçi minibüsü uçurumdan yuvarlandı: 4 ölü, 18 yaralı
İşçi minibüsü uçurumdan yuvarlandı: 4 ölü, 18 yaralı
Enflasyon asgari ücreti eritti: 7 ayda 7 bin TL kayıp yaşandı
Enflasyon asgari ücreti eritti: 7 ayda 7 bin TL kayıp yaşandı
ÖTV Artışı Sonrası Ek Ödeme Talebine 684 Bin TL Ceza
ÖTV Artışı Sonrası Ek Ödeme Talebine 684 Bin TL Ceza
Kaçak alkol imalatçılarına göz açtırılmıyor: 121 gözaltı
Kaçak alkol imalatçılarına göz açtırılmıyor: 121 gözaltı
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Sağanak Yağış Uyarısı
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Sağanak Yağış Uyarısı
Türkiye Somali'de Uzay Üssü Kuruyor
Türkiye Somali'de Uzay Üssü Kuruyor
Ters dönen tır alev aldı, şoför yanarak can verdi
Ters dönen tır alev aldı, şoför yanarak can verdi
Bakanlıktan Tavsiye: Uçaklarda Powerbank Kullanımı Yasaklanıyor
Bakanlıktan Tavsiye: Uçaklarda Powerbank Kullanımı Yasaklanıyor
12 Kentte Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı!
12 Kentte Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı!
Küçük Birikimle Ev Sahibi Olma Dönemi Başladı!
Küçük Birikimle Ev Sahibi Olma Dönemi Başladı!
Bakan Yerlikaya Açıkladı: İşte Sahte Diploma Operasyonunun Detayları!
Bakan Yerlikaya Açıkladı: İşte Sahte Diploma Operasyonunun Detayları!
Uçakta Sigara İçenlere Ağır Ceza: 245 Kişi Uçuşlardan Men Edildi
Uçakta Sigara İçenlere Ağır Ceza: 245 Kişi Uçuşlardan Men Edildi
KDK devreye girdi: Özel hastane fazla aldığı ücreti iade etti
KDK devreye girdi: Özel hastane fazla aldığı ücreti iade etti
BİK'ten Açıklama: 8 Gazetenin Resmi İlan Hakkı Askıya Alındı!
BİK'ten Açıklama: 8 Gazetenin Resmi İlan Hakkı Askıya Alındı!
Eğitim hizmet kolu toplu sözleşme tekliflerinin ön müzakere süreci tamamlandı
Eğitim hizmet kolu toplu sözleşme tekliflerinin ön müzakere süreci tamamlandı
135 bin kira uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü!
135 bin kira uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü!
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet uygulaması' açıklaması
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet uygulaması' açıklaması
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Mahkemeden Boşanmada Konut Kararı: Kim Evde Kalacak?

İstanbul 7'nci Aile Mahkemesi, çekişmeli boşanma davasında bir çiftin müşterek olarak kullandıkları, koca B.A.'nın babasına ait evin dava sürecinde eşi M.A.'ya tahsis edilmesine karar verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 15:51, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 15:54
Yazdır
Mahkemeden Boşanmada Konut Kararı: Kim Evde Kalacak?

İstanbul'da yaşayan B.A. ile M.A., 2021 Şubat ayında evlendi. Ancak zaman geçtikçe çift arasında sorunlar başladı ve çekişmeli boşanmaya gidildi. Bunun üzerine B.A., eşiyle birlikte yaşadıkları babasına ait olan evden taşındı. Sonrasında hem B.A. hem de babası, kendi evlerinde oturdukları gerekçesiyle M.A.'nın evi tahliye etmesini talep etti. İtirazlar ve talepler doğrultusunda İstanbul Anadolu Adliyesi 7'nci Aile Mahkemesi, söz konusu konutun tahsisi hakkında ara karar verdi ve evin M.A.'ya tahsis edilmesine hükmetti.

Mülkiyet Hakkı İddiaları Ayrı Bir Dava Konusu

Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren M.A.'nın avukatı A. İslam Gezer, "Boşanma davası sürecinde hakim, Medeni Kanun'un verdiği yetkiyle taraflar, müşterek çocuklar ve malvarlığına ilişkin önlemler alabilir. Bu önlemlerden biri de aile konutunun dava süresince taraflardan birine tahsis edilmesidir. Aile konutu, tapuda şerh verilmiş olması gerekmeksizin eşlerin birlikte yaşadığı konuttur. Konut eşlerden birine ait ya da kiralıksa sorun yaşanmazken, eşlerden birinin anne veya babasına ait olması halinde tartışmalar doğmaktadır. Bu gibi durumlarda, mahkeme korunmaya muhtaç eşin konutta yaşadığını tespit ederse, mülkiyet kime ait olursa olsun konutu bu eşe tahsis edebilmektedir. Ancak bu kararlara mülkiyet hakkı gerekçesiyle itirazlar yapılmakta, hatta evin sahibi olan anne-baba sürece müdahil olmak istemektedir. Özellikle kötü niyetli durumlarda bir tarafın ailesiyle birlikte diğer eşi evden çıkarmaya çalıştığı görülmektedir. Aile mahkemeleri kamu yararı, çocukların üstün yararı ve zayıf tarafın korunması ilkesiyle hareket ederken, mülkiyet hakkı iddiaları ancak ayrı bir dava yoluyla çözülebilir" dedi.

Ekonomik ve Sosyal Açıdan Zayıf Tarafın Korunması

M.A.'nın diğer avukatı Elif Büşra Berber ise "Kanun koyucunun amacı burada kadın-erkek ayrımı değildir, aksine olması gerektiği gibi ekonomik ve sosyal açıdan zayıf olan tarafı korumak, barınma hakkını sağlamaktır. Uygulamada artık bu husus sıklıkla karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber