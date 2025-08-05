Elazığ'da nehre giren öğretmen boğuldu

Olay, Palu ilçesindeki Murat Nehri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretmen Serkan Dalgıç (44) serinlemek için nehre girdi. Bir süre sonra Dalgıç, suda gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde Palu Belediyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Palu Belediyesi ekipleri bot ile nehre açılarak Dalgıç'ı sudan çıkardı. İlk müdahalesi ekipler tarafından yapılan ve ambulansla Palu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Dalgıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olan Serkan Dalgıç'ın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.