Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Hava Durumu ve Sıcaklık TahminleriÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta ortasında etkili olacak hava durumu hakkında bilgi verdi. Temmuz ayında birçok ilde sıcaklık rekorları kırıldığını belirten Tekin, önümüzdeki günlerde ülkemizin batı kesimlerinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Yağış Beklenen Bölgeler

Yarın akşam itibarıyla Trakya, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri ile İskenderun Körfezi nde yağışlar etkili olacak.

ile nde yağışlar etkili olacak. Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ardahan, Kars, Hatay, Adana, Osmaniye çevreleri yağışlı geçecek.

başta olmak üzere yağışlı geçecek. Cuma ve cumartesi günü ise ülkemizin kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar devam edecek.

3 Büyükşehirde Hava Durumu

Ankara: Yarın ve perşembe günü yağış beklenmiyor. Cuma günü kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Hava sıcaklıkları perşembe ve cuma günü 33 ila 34 derece arasında seyredecek.

Yarın ve perşembe günü yağış beklenmiyor. Cuma günü kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Hava sıcaklıkları perşembe ve cuma günü arasında seyredecek. İstanbul: Yarın akşam itibarıyla Avrupa yakasında kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 30 ila 31 derece arasında olacak.

Yarın akşam itibarıyla Avrupa yakasında kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek. Hava sıcaklığı arasında olacak. İzmir: Yağış beklenmiyor. Önümüzdeki 3 gün boyunca kuzeyli yönlerden rüzgar kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek. Fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olmaları isteniyor. İzmir'de hava sıcaklığı 35 ila 37 derece arasında değişecek.



