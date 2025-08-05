Uluslararası Balkan Üniversitesi'nden 'sahte diploma' iddialarına açıklama

Üniversiteden yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşlarında yer alan söz konusu iddialara yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, üniversitenin, 2006'da Kuzey Makedonya'da Türk hayırseverler ve girişimcilerin desteğiyle Üsküp Vakfı tarafından kurulduğu, Kuzey Makedonya yasalarına göre faaliyet gösteren, yükseköğretim alanında yasal ve meşru bir kuruluş olduğu aktarıldı.

Üniversitenin yalnızca kurucu vakıf bünyesinde faaliyet gösterdiği, hiçbir başka gerçek ya da tüzel kişi ya da kurumun mülkiyetinde veya denetiminde olmadığı ifade edilen açıklamada, kurumun, nitelikli ve uluslararası standartlarda eğitim sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Üniversitemiz, kuruluşundan bu yana 9 fakültede, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere nitelikli ve uluslararası standartlarda eğitim sunmaktadır. Üniversitemiz, Avrupa Birliği dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlarca desteklenen projeler yürütmektedir. Üniversitemiz, uluslararası derecelendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından izlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemizle ilgili olarak kamuoyuna yansıyan iddialar, herhangi bir somut delile, resmi belgeye veya geçerli bir bağlama dayanmamaktadır. Bu tür iddialar, spekülasyondan öteye gitmeyen, kurumsal itibarımızı zedelemeyi amaçlayan mesnetsiz söylemlerden ibarettir. Hukuki bir temele ve gerçeklikle bağı olmayan bu yaklaşımların, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu önemle vurgulamak isteriz."

Açıklamada, üniversitenin kapısının her zaman şeffaflık, denetim ve işbirliğine açık olduğu belirtilerek, "Üniversitemizin ismini ve kamusal imajını zedelemeye yönelik kasıtlı girişimlerde bulunan kişi ve kurumlara karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı ve bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.