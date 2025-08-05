Uluslararası Balkan Üniversitesi'nden 'sahte diploma' iddialarına açıklama

TMO Fındık Alım Fiyatlarını Duyurdu
TMO Fındık Alım Fiyatlarını Duyurdu
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
DMM 'ÖSYM'nin sisteminde puanlar değiştirildi' iddiasını yalanladı
DMM 'ÖSYM'nin sisteminde puanlar değiştirildi' iddiasını yalanladı
Mahkemeden Boşanmada Konut Kararı: Kim Evde Kalacak?
Mahkemeden Boşanmada Konut Kararı: Kim Evde Kalacak?
LGS yerleştirmelerinde şampiyonların gözdesi 3 lise
LGS yerleştirmelerinde şampiyonların gözdesi 3 lise
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevine iade edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevine iade edildi
Sahte e-imza çetesi böyle çökertildi! İşte detaylar
Sahte e-imza çetesi böyle çökertildi! İşte detaylar
YAŞ Kararları Açıklandı: Genelkurmay Başkanı Değişti
YAŞ Kararları Açıklandı: Genelkurmay Başkanı Değişti
Pegasus, uçuşlarda powerbank kullanımını yasakladı!
Pegasus, uçuşlarda powerbank kullanımını yasakladı!
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim İçin Başvuru Kılavuzu Yayınlandı
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim İçin Başvuru Kılavuzu Yayınlandı
Önder Kahveci: Kamu İşveren Heyeti Teklifini Bir An Önce Sunmalı
Önder Kahveci: Kamu İşveren Heyeti Teklifini Bir An Önce Sunmalı
Terörsüz Türkiye Hedefi Doğrultusunda Kurulan Komisyon Toplandı
Terörsüz Türkiye Hedefi Doğrultusunda Kurulan Komisyon Toplandı
Memur-Sen memur maaş zammı için ilk teklifin yarın verilmesini istedi
Memur-Sen memur maaş zammı için ilk teklifin yarın verilmesini istedi
İşçi minibüsü uçurumdan yuvarlandı: 4 ölü, 18 yaralı
İşçi minibüsü uçurumdan yuvarlandı: 4 ölü, 18 yaralı
Enflasyon asgari ücreti eritti: 7 ayda 7 bin TL kayıp yaşandı
Enflasyon asgari ücreti eritti: 7 ayda 7 bin TL kayıp yaşandı
ÖTV Artışı Sonrası Ek Ödeme Talebine 684 Bin TL Ceza
ÖTV Artışı Sonrası Ek Ödeme Talebine 684 Bin TL Ceza
Kaçak alkol imalatçılarına göz açtırılmıyor: 121 gözaltı
Kaçak alkol imalatçılarına göz açtırılmıyor: 121 gözaltı
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Sağanak Yağış Uyarısı
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Sağanak Yağış Uyarısı
Türkiye Somali'de Uzay Üssü Kuruyor
Türkiye Somali'de Uzay Üssü Kuruyor
Ters dönen tır alev aldı, şoför yanarak can verdi
Ters dönen tır alev aldı, şoför yanarak can verdi
Bakanlıktan Tavsiye: Uçaklarda Powerbank Kullanımı Yasaklanıyor
Bakanlıktan Tavsiye: Uçaklarda Powerbank Kullanımı Yasaklanıyor
12 Kentte Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı!
12 Kentte Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı!
Küçük Birikimle Ev Sahibi Olma Dönemi Başladı!
Küçük Birikimle Ev Sahibi Olma Dönemi Başladı!
Bakan Yerlikaya Açıkladı: İşte Sahte Diploma Operasyonunun Detayları!
Bakan Yerlikaya Açıkladı: İşte Sahte Diploma Operasyonunun Detayları!
Uçakta Sigara İçenlere Ağır Ceza: 245 Kişi Uçuşlardan Men Edildi
Uçakta Sigara İçenlere Ağır Ceza: 245 Kişi Uçuşlardan Men Edildi
KDK devreye girdi: Özel hastane fazla aldığı ücreti iade etti
KDK devreye girdi: Özel hastane fazla aldığı ücreti iade etti
BİK'ten Açıklama: 8 Gazetenin Resmi İlan Hakkı Askıya Alındı!
BİK'ten Açıklama: 8 Gazetenin Resmi İlan Hakkı Askıya Alındı!
Eğitim hizmet kolu toplu sözleşme tekliflerinin ön müzakere süreci tamamlandı
Eğitim hizmet kolu toplu sözleşme tekliflerinin ön müzakere süreci tamamlandı
135 bin kira uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü!
135 bin kira uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü!
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet uygulaması' açıklaması
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet uygulaması' açıklaması
Ana sayfaHaberler Eğitim

Uluslararası Balkan Üniversitesi'nden 'sahte diploma' iddialarına açıklama

Uluslararası Balkan Üniversitesi, bazı medya kuruluşlarında gündeme gelen "sahte diploma ve belgede sahtecilik" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 16:48, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 17:20
Yazdır
Uluslararası Balkan Üniversitesi'nden 'sahte diploma' iddialarına açıklama

Üniversiteden yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşlarında yer alan söz konusu iddialara yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, üniversitenin, 2006'da Kuzey Makedonya'da Türk hayırseverler ve girişimcilerin desteğiyle Üsküp Vakfı tarafından kurulduğu, Kuzey Makedonya yasalarına göre faaliyet gösteren, yükseköğretim alanında yasal ve meşru bir kuruluş olduğu aktarıldı.

Üniversitenin yalnızca kurucu vakıf bünyesinde faaliyet gösterdiği, hiçbir başka gerçek ya da tüzel kişi ya da kurumun mülkiyetinde veya denetiminde olmadığı ifade edilen açıklamada, kurumun, nitelikli ve uluslararası standartlarda eğitim sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Üniversitemiz, kuruluşundan bu yana 9 fakültede, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere nitelikli ve uluslararası standartlarda eğitim sunmaktadır. Üniversitemiz, Avrupa Birliği dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlarca desteklenen projeler yürütmektedir. Üniversitemiz, uluslararası derecelendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından izlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemizle ilgili olarak kamuoyuna yansıyan iddialar, herhangi bir somut delile, resmi belgeye veya geçerli bir bağlama dayanmamaktadır. Bu tür iddialar, spekülasyondan öteye gitmeyen, kurumsal itibarımızı zedelemeyi amaçlayan mesnetsiz söylemlerden ibarettir. Hukuki bir temele ve gerçeklikle bağı olmayan bu yaklaşımların, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu önemle vurgulamak isteriz."

Açıklamada, üniversitenin kapısının her zaman şeffaflık, denetim ve işbirliğine açık olduğu belirtilerek, "Üniversitemizin ismini ve kamusal imajını zedelemeye yönelik kasıtlı girişimlerde bulunan kişi ve kurumlara karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı ve bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber