Galatasaray, Trendyol Süper Lig için kadro bildirimi yaptı

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı Carlos Cuesta, Danimarkalı Victor Nelsson ile Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes ile transfer görüşmelerinde bulunan Polonyalı Przemyslaw Frankowski, bildirilen kadroda yer almadı.

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