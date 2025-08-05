TMO Fındık Alım Fiyatlarını Duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2025-2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını, levant kalite için 195 lira, Giresun kalite için ise 200 lira olarak belirlediğini açıkladı. Bu fiyatlar, üreticilerin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla hasat dönemi öncesinde belirlendi.

Kabuklu Fındık Alım Fiyatları ve Detaylar

2025/2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre belirlenmiştir. Giresun kalite için 200 TL, levant kalite için ise 195 TL olarak açıklanmıştır. Ayrıca, yüksek randımanlı fındığa (yüzde 50 randıman üzerindeki) her +1 randıman için Giresun kaliteye 4 TL/Kg, levant kaliteye ise 3,90 TL/Kg ilave fiyat verilecektir.

TMO'nun Alım Hazırlıkları ve Randevu Sistemi

Toprak Mahsulleri Ofisi , fındık alımları konusunda teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır.

, fındık alımları konusunda teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır. Kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos'ta başlanacak olup, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır.

başlanacak olup, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır. 18 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile https://randevu.tmo.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden randevu alınabilecektir.

TMO iş yerleri ile https://randevu.tmo.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden randevu alınabilecektir. Üreticilerin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir.



