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'Polis ve savcıyız' diyerek 3 milyon 732 bin TL'lik vurgun yaptılar

Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini "polis ve savcıyız" diyerek 3 milyon 732 bin 298 lira dolandırıcılık yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 18:33, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 18:33
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'Polis ve savcıyız' diyerek 3 milyon 732 bin TL'lik vurgun yaptılar

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında, telefonla irtibat kurdukları vatandaşlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak güven sağlayan ve bu yöntemle toplam 3 milyon 732 bin 298 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Samsun merkezli Şanlıurfa, Hatay, Hakkari, Trabzon, Manisa, Muğla ve Bursa illerini kapsayan eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 2'sinin cezaevinde olduğu tespit edildi. 8 şüpheli ise adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma devam ediyor.

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