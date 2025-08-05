Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 19:13, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 19:14
A.M. (51) yönetimindeki 06 HA 8898 plakalı otomobil, Elbistan-Göksun kara yolu Kötüre Mahallesi girişinde N.A. idaresindeki 06 E 8558 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardan birinde bulunan Rabia Arslan (52) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Rabia Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.