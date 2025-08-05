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Motosikletle kafa kafaya çarpıştı ardından cipe çarptı: 1 ölü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı cip, sollama yaptığı esnada motosiklet ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra bir ciple çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası kaçmaya çalışan sürücü ise bir vatandaş tarafından yakalanarak polise teslim edilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 21:46, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 21:47
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Motosikletle kafa kafaya çarpıştı ardından cipe çarptı: 1 ölü

Yağcılar Mahallesi Turan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu iddia edilen yabancı plakalı BMW marka cipin sürücüsü F.K., sollama yaptığı esnada Cengizhan Özkaya (17) idaresindeki 41 APP 257 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra 54 BE 774 plakalı Audi marka cipe çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken alkollü olduğu öne sürülen sürücü F.K., kaçmaya başladı. Durumu fark eden mahalle sakini Saffet Yılmaz, şahsı etkisiz hale getirip polis ekiplerine teslim etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cengizhan Özkaya sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti, hafif şekilde yaralanan 54 BE 774 plakalı cipin sürücüsü de tedavi altına alındı.

Dehşet veren kaza kamerada

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alkollü olduğu öne sürülen cip sürücüsünün sollama yaptığın esnada motosiklet ile çarpışması ve vatandaşların yardıma koşması yer alıyor. Meydana gelen kazayı anlatan İsmail Sert, "BMW sürücüsü sollamaya kalkmış o esnada motosiklete çarpıyor daha sonrasında diğer araca çarpıyor. Ben 40 senedir burada oturuyorum, buraya set lazım. Yıllardan beri kaza oluyor, hep aynı kazalar. Herkes hızlı gidiliyor bu yolda" dedi

"Kaçtığını görünce peşine düştük, biraz uğraştırdı"

Kazaya sebep olan ve alkollü olduğu iddia edilen yabancı plakalı BMW sürücüsünün bölgeden kaçmaya çalıştığını ve kendisinin yakaladığını söyleyen Saffet Yılmaz, "BMW'li sol şeritte alkollü geliyordu. Öncesinde motosiklete daha sonrasında da diğer araca çarpıyor. Çarpışmanın etkisi ile motosikletli takla attı. Kafasını yere vurarak yerde sürüklendi. Hayati riski vardı. Kazaya sebep olan BMW sürücüsü olayla hiç alakası yokmuş gibi kaçıyordu. Kaçtığını görünce peşine düştük, biraz uğraştırdı. O esnada polis ekipleri yanımızda durdu ve kendisini ekiplere teslim ettik" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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