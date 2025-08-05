Tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Ağaca çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 23:50, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 00:01
Kaza, Şehit Halis Şişman Mahallesi Çevreyolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adem Cankurt idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobildeki sürücü Adem Cankurt olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Mahçopur ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.