Tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Şehit Halis Şişman Mahallesi Çevreyolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adem Cankurt idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobildeki sürücü Adem Cankurt olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Mahçopur ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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