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Milli Dayanışma Komisyonu: Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi

"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma usul ve esasları belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 23:58, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 00:00
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Milli Dayanışma Komisyonu: Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi

Komisyonun ilk toplantısı 8 saat 10 dakika sürmüş ve bu toplantıda komisyonun adı resmen "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlenmiştir.

Komisyonun amacı, terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi ile özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmaktır. Komisyonun görevi ise bu amaçlar doğrultusunda gerekli kanuni düzenlemeleri tespit etmek, kanun teklifi taslakları hazırlamak ve kamuoyunu bilgilendirmektir.

Komisyonun Yapısı ve Görevleri

  • Komisyonun başkanı TBMM Başkanı olurken, yokluğunda TBMM Başkanı'nın görevlendirdiği komisyon üyeleri toplantıya başkanlık edecektir.
  • Komisyon üyelerinin görevleri, komisyonun çalışma süresince devam edecektir.
  • Bir siyasi parti, kendisine düşen kontenjandan bir komisyon üyesini TBMM Başkanlığına yazılı olarak değiştirebilir.
  • Komisyon toplantılarına çağrı, TBMM Başkanı tarafından yapılacak ve gündem siyasi partilerden gelen öneriler dikkate alınarak belirlenecektir.
  • Toplantıların kapalı yapılmasına komisyon karar verebilir.
  • Komisyonun sekretaryası, TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

  • Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
  • Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile alınacaktır.
  • Diğer konularda karar yeter sayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.
  • Toplantılarda tam tutanak tutulacak ve tutanakların kamuoyuna açılmasına komisyon karar verecektir.
  • Kapalı yapılan toplantıların tutanakları gizli olacaktır.

Uzman Görevlendirme ve Katılım

  • Komisyon çalışmaları kapsamında yeterli sayıda yasama uzmanı görevlendirilecektir.
  • Gerekirse diğer kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından da uzmanlar davet edilebilecektir.
  • Komisyon toplantılarına, gündeme göre davet edilen kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve ilgili kişiler katılabilecektir.

Basına Açıklık ve Toplantıların Süresi

  • Kapalı yapılmasına karar verilenler dışındaki toplantılar yazılı basına açık olacaktır.
  • Bazı toplantıların veya bölümlerinin basına kapatılmasına komisyon karar verebilir.

Çalışma Süresi ve Sonlandırma

  • Komisyon, 31 Aralık 2025 tarihine kadar çalışmalarına devam edecektir.
  • Sürenin bitiminde, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile çalışma süresi her defasında 2 aya kadar uzatılabilir.
  • Başkan veya üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla komisyon çalışmalarını sona erdirme kararı alınabilir.
  • Usul ve esaslarda yer almayan durumlar için karar yeter sayısı ile yeni usuller belirlenebilecektir.


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