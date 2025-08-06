Elektronik İmza Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
E-imza kullanırken dijital sertifika kontrolü, USB token güvenliği ve kimlik bilgilerinin korunması konusunda uzman görüşleri haberimizde.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 07:28, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 07:45
E-İmza kullanımı günümüzde giderek yaygınlaşırken, güvenlik ve doğruluk açısından dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır.
Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, e-İmza'nın geçerliliğinin nasıl kontrol edilebileceği ve olası güvenlik riskleri hakkında önemli bilgiler verdi.
İmzalanan belgenin dijital sertifikasının kontrol edilmesiyle e-İmza'nın geçerliliği anlaşılabilir. Her e-İmza, sahibine özel bir kriptografik anahtar içerir ve bu anahtar belgeye iliştirilir. Eğer belge sonradan değiştirilmişse veya imza başka bir kişiye aitse, bu durum teknik olarak sistemler tarafından tespit edilebilir.
E-İmza Güvenliği İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Kimlik bilgileri ele geçirilmiş bir kişi adına sahte belgelerle e-İmza başvurusu yapılabilir.
- USB token çalınırsa veya kaybedilirse, şifre koruması yeterli değilse bu cihazla imza atmak mümkün olabilir.
- Kişinin bilgisayarı uzaktan ele geçirilerek takılı olan e-İmza cihazı üzerinden işlem gerçekleştirilebilir.
- Vatandaşlar, adlarına izinsiz şekilde çıkarılan elektronik imzaları e-Devlet üzerinden, Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama hizmeti sayesinde kontrol edebilir.