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Elektronik İmza Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

E-imza kullanırken dijital sertifika kontrolü, USB token güvenliği ve kimlik bilgilerinin korunması konusunda uzman görüşleri haberimizde.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 07:28, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 07:45
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Elektronik İmza Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

E-İmza kullanımı günümüzde giderek yaygınlaşırken, güvenlik ve doğruluk açısından dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, e-İmza'nın geçerliliğinin nasıl kontrol edilebileceği ve olası güvenlik riskleri hakkında önemli bilgiler verdi.

İmzalanan belgenin dijital sertifikasının kontrol edilmesiyle e-İmza'nın geçerliliği anlaşılabilir. Her e-İmza, sahibine özel bir kriptografik anahtar içerir ve bu anahtar belgeye iliştirilir. Eğer belge sonradan değiştirilmişse veya imza başka bir kişiye aitse, bu durum teknik olarak sistemler tarafından tespit edilebilir.

E-İmza Güvenliği İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Kimlik bilgileri ele geçirilmiş bir kişi adına sahte belgelerle e-İmza başvurusu yapılabilir.
  • USB token çalınırsa veya kaybedilirse, şifre koruması yeterli değilse bu cihazla imza atmak mümkün olabilir.
  • Kişinin bilgisayarı uzaktan ele geçirilerek takılı olan e-İmza cihazı üzerinden işlem gerçekleştirilebilir.
  • Vatandaşlar, adlarına izinsiz şekilde çıkarılan elektronik imzaları e-Devlet üzerinden, Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama hizmeti sayesinde kontrol edebilir.


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