Elle Doldurulan Senetler Kalkıyor: Yeni Sistem Geliyor

Yıl sonu itibarıyla kırtasiyeden alınarak elle doldurulan senetler geçerliliğini yitirecek. Yerine, filigranlı, kayıt altına alınan ve e-Devlet üzerinden erişilebilecek yeni bir senet sistemi geliyor. Bu uygulamayla sahtecilik ve dolandırıcılığın önüne geçilmesi, tarafların haklarının korunması ve yargı sisteminin yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Yeni sistemle birlikte senetlerin üretimi ve dağıtımı Merkez Bankası ya da yetkilendirilecek resmi bir kurum tarafından yürütülecek. Senetler filigranlı olarak basılacak ve sadece yetkili kanallar aracılığıyla dağıtılacak. Böylece e-Devlet üzerinden de erişilebilecek güvenli senet altyapısı oluşturulacak.

Yeni Senet Sistemi ve Amaçları

Sahtecilik ve dolandırıcılığın önlenmesi

Tarafların haklarının korunması

Yargı sisteminin yükünün hafifletilmesi

Yasal Düzenleme Süreci

Adalet Bakanlığı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan "bono evrakının kayıt altında üretilmesi" hedefi doğrultusunda hazırlanan yasa taslağı tamamlandı. Taslağın önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı'nda görüşülmesi, ardından ise yasalaşmak üzere TBMM'ye sunulması planlanıyor.

Hukukçulardan Değerlendirme

Tülay Bekar, yeni düzenlemenin hem alacaklı hem de borçluyu koruyacağını belirterek, "Senetlerin güvenli bir sistemle üretilmesi, filigran gibi güvenlik unsurlarının kullanılması ve kayıt altına alınması, sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçerek vatandaş mağduriyetlerini azaltacaktır." dedi. Bekar ayrıca, sahte veya usule aykırı bonoların yargıya taşınmasının mahkemelerin iş yükünü artırdığına dikkat çekerek, "Denetimli ve güvenli bir bono sistemi kurulursa, bu tür davalar azalır, mahkemelerin yükü hafifler." ifadelerini kullandı.



