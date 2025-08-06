Jennifer Lopez 6 yıl aranın ardından İstanbul'da sahne aldı
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı'da hayranlarıyla buluştu. On binlerce kişi Lopez'in enerjik performansına eşlik etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 07:59, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 09:49
Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, özel performansıyla İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Festival Park Yenikapı'da gerçekleşen konserde, Lopez "On The Floor" parçasıyla açılışı yaptı.
Sanatçı, albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarını da seslendirdi. 6 yıl aradan sonra İstanbul'da sahne alan Lopez, İstanbullu hayranlarını selamlayarak, "İstanbul'da olduğuma inanamıyorum. Çok uzun zaman oldu, burada sizinle olmak harika." dedi. Konseri dinlemeye gelen binlerce müziksever, Lopez'in şarkılarına eşlik etti.
Jennifer Lopez İstanbul'da Sahne Aldı
- Festival Park Yenikapı'da "On The Floor" ile açılış yapıldı.
- Lopez, albümünden ve sevilen şarkılarından eserler seslendirdi.
- İstanbul Festivali kapsamında sahne aldı.
- Sanatçı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkürler. İyi vakit geçiriyor muyuz? İyi zaman geçirmeye hazır mısınız? Benimle beraber şarkı söyleyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.
- Sanat, sinema ve müzik dünyasından pek çok tanınan kişinin de bulunduğu binlerce müziksever konseri izledi.