Motorine İndirim Geliyor

Motorinde beklenen indirim yolda. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler sonrası vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Son olarak akaryakıta gelen zamlar sonrası tabelalar bir kez daha değişecek. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimlere göre, motorin fiyatlarında indirime gidilecek.

Motorinin litre fiyatına yarından geçerli olmak üzere 1 lira 77 kuruş indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin fiyatı: 51.46 TL Motorin litre fiyatı: 53.77 TL LPG litre fiyatı: 26.51 TL

Ankara Benzin litre fiyatı: 52.17 TL Motorin litre fiyatı: 54.67 TL LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir Benzin litre fiyatı: 52.50 TL Motorin litre fiyatı: 55.01 TL LPG litre fiyatı: 26.33 TL



Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



