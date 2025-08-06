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999 Kişinin Zehirlendiği Dönerci İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Körfez'de tavuk dönerden zehirlenen 999 kişiyle ilgili işletme sahibi ve ustası hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 09:39, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 09:55
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Körfez ilçesinde yaşanan toplu gıda zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak, 999 kişinin tavuk dönerden zehirlenmesi üzerine işletme sahibi ve döner ustası hakkında dava açıldı.

Olay, Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide 1 Nisan 2025 tarihinde meydana geldi. Çok sayıda vatandaşın tavuk döner tükettikten sonra rahatsızlanarak hastanelere başvurması sonucu, işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. tutuklandı ve işletme mühürlendi. Tutuklu iki sanık, 1 yıl 6'şar aydan 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Davanın Kabulü ve İddianame Detayları

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçlamaları yöneltildi.

Olayın Gelişimi

  • 1 Nisan 2025 tarihinde Adnan Kahveci Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde tavuk döner tüketen 999 kişi, çeşitli hastanelere başvurdu.
  • 297 kişi şikayetçi oldu.
  • Etlerin soslanması, hazırlanması ve pişirilmesi işlemleri işletme sahibi ve döner ustası tarafından gerçekleştirildi.
  • Tavuk etlerinin son kullanma tarihi 3 Nisan olarak tespit edildi.
  • Soslanan tavukların pişirilerek satışına 30 Mart'ta başlandı ve 2 Nisan'a kadar devam edildi.

Mikrobiyolojik Analiz Sonuçları

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerde, satılan tavuk döner ürününde bacillus cereus, koagülaz pozitif staphylococcus, listeria monocytigenes ve salmonella spp varlığı tespit edildi. Analiz sonuçları, ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığını gösterdi.

Bilirkişi Raporu ve Sorumluluk

Bilirkişi raporunda, hastane raporlarında zehirlenme tanılarının bulunması, numune analizinin gıda mevzuatına aykırı olması ve dört farklı mikroorganizmanın yüksek oranda tespit edilmesi nedeniyle olaydan şüphelilerin sorumlu olduğu belirtildi. Özellikle "listeria monocytigenes" bakterisinin nadir de olsa ölümcül sonuçlara yol açabileceği vurgulandı.

İstenen Cezalar

İddianamede, işletmeci E.T. ve döner ustası K.Y.'nin hijyen eksikliği, etin uygun koşullarda pişirilmemesi ve muhafaza edilmemesi nedeniyle müştekilerin gıda zehirlenmesi yaşamalarına neden oldukları ifade edildi. Sanıklar hakkında, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçlarından toplam 1 yıl 6'şar aydan 8'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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