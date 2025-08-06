CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz'ın sosyal medya üzerinden "gerçeğe aykırı ve iftira niteliğinde" paylaşımlar yaptığı iddiasıyla şikayette bulunmasının ardından soruşturma başlattı.

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