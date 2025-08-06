AKOM'dan İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbullular, son günlerde etkili olan sıcak hava dalgasından sonra, bugünden itibaren hafta sonuna kadar serinleyecek. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılara göre, bugün öğle saatlerinden itibaren şehirde kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Özellikle poyraz ve fırtına ile birlikte, gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildirildi. Sıcaklıkların ise 30-32 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da Yağışlı Hava Beklentisi

Son dönemde sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan megakent İstanbul, bugün öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. AKOM'un hava tahminine göre, şehirde perşembe ve cuma günü de gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak.

3 Gün Boyunca Sağanak Yağışlar