Erdoğan'dan Mustafa Demir için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Samsun Milletvekili ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden sonra bir dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Demir için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 12:46, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 12:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Mustafa Demir için taziye mesajı paylaştı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"60'ıncı Hükümetimizde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini üstlenen, 22, 23 ve 24'üncü dönem Samsun Milletvekilimiz, önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak milletimize önemli hizmetlerde bulunan değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir'in vefatından büyük üzüntü duydum. Merhum Mustafa Demir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatımıza ve Samsunlu vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir hayatını kaybetti