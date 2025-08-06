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Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!

Avrupa Birliği'nde yılın ilk yarısında elektrikli otomobil satışları yüzde 22 artarak 869 bin 271'e ulaştı. Benzinli araçlarda ise düşüş yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 13:38, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 13:39
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Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!

Avrupa Birliği ülkelerinde 2025'in ilk yarısında otomobil satışlarında önemli değişiklikler yaşandı. Volkswagen, yüzde 11,3'lük pazar payı ve 630 bin 868 satışla en çok tercih edilen marka oldu. Bu dönemde benzinli araç satışları yüzde 21,2 azalırken, elektrikli araç satışları yüzde 22 artarak 869 bin 271 adede ulaştı. Elektrikli otomobil satışları haziran ayında yıllık bazda yüzde 7,8 artış göstererek 168 bin 488'e yükseldi. Toplamda, tam elektrikli, hibrit ve plug-in hibrit modellerin satışlardaki payı yüzde 59,8 olarak kaydedildi.

AB'de Otomobil Satışlarında Genel Durum

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azalarak 1 milyon 10 bin 201'e geriledi. Bu yılın ocak-haziran döneminde ise toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 azalarak 5 milyon 576 bin 568'e düştü.

Yakıt Türlerine Göre Satış Dağılımı

  • Hibrit: %33,8
  • Benzinli: %27,7
  • Elektrikli: %16,7
  • Plug-in hibrit: %9,3
  • Dizel: %9
  • Diğer yakıt türleri: %3,4

En Çok Satan Markalar

  • Volkswagen: %11,3 pazar payı ve 630.868 satış
  • Toyota: %7,7 pazar payı ve 427.500 satış
  • Renault: %6,4 pazar payı ve 355.650 satış
  • Skoda: 354.536 satış
  • BMW: 324.667 satış
  • Peugeot: 311.112 satış
  • Dacia: 288.196 satış
  • Mercedes: 276.936 satış
  • Audi: 263.459 satış
  • Hyundai: 210.846 satış

Bunları sırasıyla Kia, Citroen, Ford, Opel, Fiat, Cupra, Volvo, Nissan, SAIC Motor ve Seat takip etti.

Tesla Satışlarında Düşüş

Geçen yılın aynı döneminde AB ülkelerinde 125 bin 606 olan Tesla satışları, bu yıl yüzde 43,7 azalarak 70 bin 655'e geriledi. Şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2,2'den yüzde 1,3'e düştü.

Benzinli Araçlarda Düşüş, Elektrikli Araçlarda Yükseliş

Benzinli araç tescilleri bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 azaldı. En büyük düşüş yüzde 33,7 ile Fransa'da yaşanırken; Almanya'da yüzde 27,8, İtalya'da yüzde 17,2 ve İspanya'da yüzde 13,4 oranında gerileme görüldü.

Yeni elektrikli otomobil satışları ise yüzde 22 artışla 869 bin 271'e ulaşarak AB pazar payının yüzde 15,6'sını oluşturdu.

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