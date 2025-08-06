Kuraklık Tunca Nehri'ni de vurdu, su akmıyor

Meriç Nehri'nde de su seviyesinin düştüğü gözlendi, nehrin debisi Kirişhane İstasyonu'nda 43 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Devlet Su İşleri Suakacağı İstasyonu'nda yapılan son ölçümde, Tunca Nehri'nin debisi saniyede 5 metreküp olarak kaydedildi.

Akışın yavaşlaması ve su seviyesinin düşmesiyle Sarayiçi bölgesine geçişi sağlayan Kanuni Köprüsü ile Yalnızgöz Köprüsü çevresinde su akışının durduğu gözlendi.

Tarımsal sulamanın da arttığı bu dönemde, nehirdeki su seviyesi kritik düzeylere geriledi.

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