İletişim Başkanlığı NeXT Sosyal'e katıldı
İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 15:09, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 15:59
İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Türkiye'nin sosyal platformu NeXT Sosyal'de biz de varız. Yerli ve milli sosyal medya platformumuzdan bizi (https://sosyal.teknofest.app/@iletisim) takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.