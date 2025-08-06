İletişim Başkanlığı NeXT Sosyal'e katıldı

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Türkiye'nin sosyal platformu NeXT Sosyal'de biz de varız. Yerli ve milli sosyal medya platformumuzdan bizi (https://sosyal.teknofest.app/@iletisim) takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.