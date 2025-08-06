Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sempozyuma katılanlara hoş geldiniz diyerek, alınacak kararların ve fikir alışverişlerinin hayırlara vesile olmasını diledi. Anadolu'nun binlerce yıl boyunca birçok topluluğa, devlete ve medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Erdoğan, bu toprakların her bir katmanının ve eserinin insanları tarihin en eski sayfalarına götürdüğünü belirtti. İnançların ve renklerin Anadolu'da iç içe geçtiğini ifade etti.

"Kıyamete Kadar Bu Topraklarda Olacağız"

Erdoğan, dünyanın en eski yapılarının genellikle Mısır veya İngiltere'de olduğu düşünülse de, Şanlıurfa/Göbeklitepe'deki yapıların çok daha eskiye dayandığını söyledi. Coğrafyanın hakkıyla anlaşılmasının geleceğin çizilmesinde önemli olduğunu belirten Erdoğan, "Kıyamete kadar bu topraklarda olmaya devam edeceğiz" dedi. Milli kültürün istikametinin Anadolu'da aranması gerektiğini vurguladı.

Tarihi Eserlerin Korunması ve Arkeolojide Başarılar

Sahip olunan birikimin görünür kılınmasına ecdadın büyük özen gösterdiğini belirten Erdoğan, Sultan Abdülmecit döneminde eski kültürlere ait eserlerin muhafaza altına alındığını, 18. yüzyılın son çeyreğinde ise tarihi eserlerin korunmasının kanuni zemine taşındığını ifade etti.

"Dünya Arkeolojisinde İlk Sıradayız"

Tarih ve kültür mirasının yarınlara taşınması için yoğun çaba harcanıyor.

Ortaya çıkarılan gizli hazinelerin hak ettiği değeri görmesi için fedakarlıktan kaçınılmıyor.

Türkiye, dünya arkeolojisinde ilk sırada yer alıyor.

Anadolu'nun kadim geçmişi mağara kazılarından klasik dönem kentlerine kadar yapılan çalışmalarla ortaya konuyor.

Kazı başkanlıklarının sayısı 250'nin üzerine çıkarıldı.

Kazı Sürelerinde ve Müzecilikte Yenilikler

Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı süreleri 90 günden 12 aya çıkarıldı. Hocalar kazı çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor. Kazı çalışmaları 163 yıl önce Efes'te başlamıştı. Gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçiler gece de müzeleri gezebiliyor. Türk-İslam arkeolojisinin hayata geçirilmesi sağlandı.

Kültür ve Sanat Alanında Yeni Adımlar

İstanbul'un Anadolu Yakası da önemli bir kültür ve sanat alanına sahip olacak. Hem Haydarpaşa'da hem Sirkeci'de raylı ulaşım hizmeti sunulurken, tarih ve sanat yeniden hayat bulacak.

Tarihi Eserlerin İadesi İçin Çalışmalar

Ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin ülkemize iadesi için de yoğun bir mesai içindeyiz. 2002'den bu yana tam 13 bin 291 eserin ülkemize iadesini sağladık.