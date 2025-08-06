44 yaşındaki İlknur öğretmen kansere yenik düştü

Evli ve 2 çocuk annesi olan Yanal'ın vefatı, ailesi, öğrencileri ve meslektaşlarını derin üzüntüye boğdu. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen öğretmenin cenazesi, Yıldırım Beyazıt Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.