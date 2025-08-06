Göreve iade edilen Abdurrahman Tutdere mesaisine başladı

Sabah saatlerinde kentteki olası içme suyu sorununa çözüm amacıyla Çelikhan ilçesinde yürütülen isale hattı deplase çalışmalarını yerinde inceleyen Tutdere, ardından makamına geçti.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tutdere, 5 Temmuz günü gözaltı süreciyle karşı karşıya kaldığını, ardından nezaret, ev hapsi ve görevden alınma süreçlerinin olduğunu, dün itibarıyla görevine iade edildiğini söyledi.Sabah Adıyaman'a geldiğini ve sahada bir dizi çalışma yürüttüğünü belirten Tutdere, "İşimizin başında, halkımızın yanındayız. Adıyaman Belediyesi, Adıyaman halkının belediyesidir. Dayanışmayla, birlik ve beraberlikle yolumuza devam edeceğiz. Şehrimizi yeniden inşa edeceğiz" dedi.Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "icbar suretiyle irtikap" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Hakkında ev hapsi ve görevden uzaklaştırma kararı verilen Tutdere, adli kontrolün kaldırılması üzerine dün İçişleri Bakanlığınca görevine iade edilmişti.