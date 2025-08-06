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Bakanlık Adı Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılıklara Dikkat!

Ticaret Bakanlığı, isminin suistimal edildiği dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Bu tür teşebbüslerin adli mercilere bildirildiğini ve mağduriyet yaşanmaması için şüpheli durumların hemen emniyet birimlerine iletilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 16:13, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 16:36
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Bakanlık Adı Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılıklara Dikkat!

Ticaret Bakanlığı, son dönemde bazı bakanlıkların adı kullanılarak para talebiyle kişi ve kurumları hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin arttığına dikkat çekmiştir. Vatandaşlardan, bu tip girişimlere kesinlikle itibar etmemeleri istenmektedir. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüketicilerin dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanmıştır.

Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Uyarı

Açıklamada, "Son dönemde, çeşitli bakanlıklarımızın ve bilhassa Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak, kişi ve kurumları hedef alan para talebine yönelik dolandırıcılık girişimlerine dair ihbarlar ulaşmaktadır." ifadelerine yer verilmiştir.

Hukuka Aykırı Eylemler

Ticaret Bakanlığı ismini ve kurumsal itibarını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin tamamen hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.

  • Söz konusu teşebbüsler ivedilikle adli mercilere bildirilmektedir.
  • Vatandaşların bu tür girişimlere kesinlikle itibar etmemeleri gerekmektedir.
  • Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına karşılaşılan durumların derhal emniyet birimlerine ve Bakanlığa bildirilmesi büyük önem taşımaktadır.


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