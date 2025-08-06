Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
Motorine İndirim Geliyor
Motorine İndirim Geliyor
12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı
12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı
Elle Doldurulan Senetler Kalkıyor: Yeni Sistem Geliyor
Elle Doldurulan Senetler Kalkıyor: Yeni Sistem Geliyor
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Milli Dayanışma Komisyonu: Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi
Milli Dayanışma Komisyonu: Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi
Hava sıcaklıkları 24 kentte 40 derecenin üzerini gösterdi
Hava sıcaklıkları 24 kentte 40 derecenin üzerini gösterdi
ASELSAN'dan rekor seviyede yeni ihracat sözleşmesi
ASELSAN'dan rekor seviyede yeni ihracat sözleşmesi
AYM'den 'hasta mahremiyeti' kararı
AYM'den 'hasta mahremiyeti' kararı
Meclis'te Tarihi Adım: Komisyonun Adı Belli Oldu!
Meclis'te Tarihi Adım: Komisyonun Adı Belli Oldu!
Bakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddialar yalanlandı
Bakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddialar yalanlandı
TCMB'den aylık fiyat gelişmeleri raporu: Enerji ve hizmette fiyatlar arttı!
TCMB'den aylık fiyat gelişmeleri raporu: Enerji ve hizmette fiyatlar arttı!
Bakan Tunç'tan usulsüz diploma soruşturması açıklaması
Bakan Tunç'tan usulsüz diploma soruşturması açıklaması
Taşıt Tanıma Sistemi'nde Son Başvuru Süresi Uzatıldı!
Taşıt Tanıma Sistemi'nde Son Başvuru Süresi Uzatıldı!
TMO Fındık Alım Fiyatlarını Duyurdu
TMO Fındık Alım Fiyatlarını Duyurdu
DMM 'ÖSYM'nin sisteminde puanlar değiştirildi' iddiasını yalanladı
DMM 'ÖSYM'nin sisteminde puanlar değiştirildi' iddiasını yalanladı
Mahkemeden Boşanmada Konut Kararı: Kim Evde Kalacak?
Mahkemeden Boşanmada Konut Kararı: Kim Evde Kalacak?
LGS yerleştirmelerinde şampiyonların gözdesi 3 lise
LGS yerleştirmelerinde şampiyonların gözdesi 3 lise
Ana sayfaHaberler Eğitim

Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!

MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları erişime açıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 16:24, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 16:25
Yazdır
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.

MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, sınav sonuçlarının 'personeltemin.msb.gov.tr' adresi üzerinden erişime açıldığını duyurdu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber