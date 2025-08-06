Üniversite ilanda hızlı düzeltmeye gitti!
Yeditepe Üniversitesi, haberimiz üzerine adrese teslim ilan ettiği öğretim görevlisi kadrosunda düzeltmeye gitti!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 16:48, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 17:12
Memurlar.net olarak 01 Ağustos 2025 tarihinde "Öğretim
Görevlisi Alımında 45 Yaş Sınırı Koyulabilir Mi?" başlıklı yazımızda;
Yeditepe Üniversitesi tarafından yayımlanan Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce
Hazırlık programı Öğretim Görevlisi kadrosunda; başvurunun son günü itibarıyla
45 yaşını aşmamış olmak koşulunun bulunduğu ve bu hatanın hızlı bir şekilde
düzeltilmesinin faydalı olacağını sizlerle gündeme getirmiştik.
İlgili Üniversite haberimiz üzerine, 06 Ağustos 2025 tarihinde düzeltme yaptırmak
suretiyle ilanda yer alan "45 yaşını aşmamış olmak" şeklindeki yaş
şartının sehven eklenmiş olduğunu ve bu şartın ilandan çıkarıldığını belirten
bir ilan metni yayımlatmıştır.