Üniversite ilanda hızlı düzeltmeye gitti!

Memurlar.net olarak 01 Ağustos 2025 tarihinde "Öğretim Görevlisi Alımında 45 Yaş Sınırı Koyulabilir Mi?" başlıklı yazımızda; Yeditepe Üniversitesi tarafından yayımlanan Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık programı Öğretim Görevlisi kadrosunda; başvurunun son günü itibarıyla 45 yaşını aşmamış olmak koşulunun bulunduğu ve bu hatanın hızlı bir şekilde düzeltilmesinin faydalı olacağını sizlerle gündeme getirmiştik.



İlgili Üniversite haberimiz üzerine, 06 Ağustos 2025 tarihinde düzeltme yaptırmak suretiyle ilanda yer alan "45 yaşını aşmamış olmak" şeklindeki yaş şartının sehven eklenmiş olduğunu ve bu şartın ilandan çıkarıldığını belirten bir ilan metni yayımlatmıştır.



İŞTE DÜZELTME İLANI