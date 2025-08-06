Öğretmenlerin iller arası mazeret tayinleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların iller arası yer değiştirme başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.



18-29 Temmuz tarihleri arasındaki ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin 31 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında tercih başvuruları alındı.



Başvuruların tamamlanmasının ardından öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri gerçekleştirildi.



Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 7 Ağustos tarihi itibarıyla yapılabilecek.

"Öğretmenimizin ailesiyle bir arada olabilmesi, insanı önceleyen kadim sorumluluğumuzun bir gereğidir"



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamasının gerçekleştirildiği müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.



Bakan Tekin paylaşımında ailenin insanın hayata tutunduğu ilk zemin, eğitimin kök saldığı mekan olduğunu belirterek, "Öğretmenimizin ailesiyle bir arada olabilmesi, insanı önceleyen kadim sorumluluğumuzun bir gereğidir. 2025 yılı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları sonucunda tercihlerine yerleşemeyen tüm öğretmenlerimizin atamalarını; taleplerini dikkate alarak, aile bütünlüğünü koruyacak ve kamu yararını gözeten bir anlayışla, mazeret illerinde ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanı esasına göre gerçekleştirdik. Eğitim ailemize hayırlı uğurlu olsun inşallah." ifadelerini kullandı.



Atama sonucunuzu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.

Atama sonucunuzu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.