Kadın Çiftçinin Tavuğu İçin Hastaneden Şaşırtan Talebi!

Giresun'un Çamoluk ilçesinde çiftçilik yapan bir kadın, hastaneye giderek boğazına iğne kaçan tavuğu için röntgen çekilmesini talep etti. Sağlık görevlileri bu istek karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. O anlar cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü. Kadının bu sıra dışı talebi, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Olayın Detayları

Çamoluk ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan, ismi öğrenilemeyen kadın, boğazına ucunda ip takılı halde iğne kaçan tavuğunu kucağına alarak Çamoluk Devlet Hastanesi'ne gitti. Kadın, sağlık görevlilerinden tavuğun röntgeninin çekilmesini istedi. Görevliler ise bu talep karşısında şaşkınlık yaşadı ve kadını veterinere yönlendirdi. Kadının röntgen talebinde bulunduğu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Veterinerin Yönlendirmesi

Veterinerin iğneyi çıkarabilmesi için röntgenin gerekli olduğunu belirten kadın, şu ifadeleri kullandı: "Veterinere götürdüm, çok uğraştılar ama çıkaramadılar. 'Oranın bir röntgenini çektirirsin, iyi olur' dediler, ondan geldim." Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler yoğun ilgi gördü.



