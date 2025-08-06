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Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti

Gana'daki helikopter kazasında Gana Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 18:17, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 18:18
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Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti

Gana'da başkent Akra'dan Obuasi'ye doğru sabah saatlerinde havalanan Harbin Z-9 tipi askeri helikopter ile bağlantı kesildi. Gana Silahlı Kuvvetleri, helikopterde 3'ü mürettebat toplam 8 kişinin bulunduğunu ifade ederek, iletişim kurmaya çalışıldığını aktardı.

Gana Genelkurmay Başkanı Julius Debrah, yaptığı açıklamada helikopterin düştüğünü doğrulayarak, helikopterde bulunan Gana Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed de dahil 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmezken, ilk tespitler kazanın teknik bir arızadan veya olumsuz hava şartlarından kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor.

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