50 Yaşındaki 5 Çocuk Annesinden Üniversite Birinciliği!

50 yaşındaki ve 5 çocuk annesi olan Meltem Karaaslan, pandemi döneminde aldığı ani bir kararla üniversite sınavına girerek eğitim hayatına yeniden başladı. Sınavı kazanan Karaaslan, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünü birincilikle tamamladı.

Eğitimine uzun bir aradan sonra dönen Karaaslan, hem akademik hem de sosyal anlamda örnek bir öğrenci profili çizdi. 3.91 not ortalamasıyla bölüm birincisi olurken, fakülte genelinde de dördüncülüğü elde etti. Genç öğrencilerle kurduğu sıcak ilişkiler ve ailesinden aldığı destek, başarısını daha da artırdı. Şimdi ise akademik kariyerine yüksek lisansla devam etmeye hazırlanıyor.

Meltem Karaaslan'ın Akademik Başarısı

Sanat Tarihi Bölümünü birincilikle bitirdi.

Fen Edebiyat Fakültesi genelinde 13 bölüm arasında dördüncü oldu.

3.91 not ortalaması ile dikkat çekti.

ile dikkat çekti. Genç öğrencilerle iyi ilişkiler kurdu ve öğretmenlerin takdirini topladı.

Ailesinin desteğiyle başarısını perçinledi.

Yüksek Lisans ve Gelecek Planları

"Yüksek lisansla akademik hayatıma devam edeceğim" diyen Meltem Karaaslan, çok güzel bir akademik dönem geçirdiğini belirtti. Pandemi döneminde büyük kızının teşvikiyle sınava girdiğini ve hiç çalışmadan tek tercih olarak Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü seçtiğini ifade etti. Başlangıçta gençlerin arasında nasıl uyum sağlayacağını düşünse de, ortamı çok sevdiğini ve öğrencilerle iletişiminin çok iyi olduğunu söyledi. Babasının tarih öğretmeni olması nedeniyle tarihe ve müzelere ilgisi olduğunu belirten Karaaslan, okulda sanat tarihini öğrenmenin kendisine büyük keyif verdiğini aktardı.

Karaaslan, sınıfın çalışkanı olarak notlar verdiğini, öğretmenlerin de sınıfta yetişkin insanların olmasını önemsediğini ve dengeyi sağladıklarını düşündüklerini belirtti. Dört yılın çok keyifli geçtiğini, birincilik beklemediğini ancak öğretmenlerinin fark ettiğini söyledi. Ailesinin başta yorulacağını düşündüğünü ancak sonrasında destek olduklarını, özellikle eşinin ve kızlarının her zaman arkasında durduğunu vurguladı. Disiplinli bir nesilden geldiği için her şeyi programlı yaptığını ve bunun başarıya katkı sağladığını belirten Karaaslan, yüksek lisans ile akademik hayatına devam edeceğini ifade etti.



