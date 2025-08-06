Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı

Gazeteci Nevşin Mengü, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Sayan'ın özgeçmişinde yer alan ve gündem olan eğitim durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Mengü, Ulaştırma Bakanlığı kaynakları ile yaptığı görüşmeler sonucunda, Sayan'ın CV'sinde yer alan diplomaların gerçekten alındığını belirtti. Özellikle Ömer Faruk Sayan'ın Münih'te eğitim gördüğünü ve diplomasının kopyalanmasının mümkün olmadığını ve Sayan'ın eğitim hayatı boyunca hep mühendislik alanında okuduğunu

Mengü, 2016 öncesi yönetmeliklerin farklı olduğunu, Sayan'ın bir doktorasını Münih'te, diğerini ise Türkiye'de tamamladığı belirtildi. Her iki doktoranın da dönemlerinin farklı olduğu açıklandı.



Mengü, kaynaklarının Ömer Fatih Sayan'ın aşırı okuyan, neredeyse hobi olarak okuyan birisi olduğunu aktardığını söyledi.