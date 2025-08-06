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Yoldan geçen doktor 1 yaşındaki bebeğin hayatını kurtardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, annesinin emzirdiği sırada nefes almakta zorlanınca hastaneye yetiştirilmeye çalışılan bir yaşındaki bebek, tesadüfen geçen yoldan geçen Dr. İlkay Beşer'in uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 22:26, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 22:28
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Yoldan geçen doktor 1 yaşındaki bebeğin hayatını kurtardı

Olay, Cengiz Topel Caddesi'nde saat 17.25 sıralarında yaşandı. Annesi tarafından emzirilirken fenalaşan 1 yaşındaki bebek, ailesi tarafından hastaneye yetiştirilmek istenirken durumu daha da ağırlaştı. Paniğe kapılan aile, yolda durarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Ailenin yardım çığlıkları üzerine etraftaki insanlar hemen aracın yanına koştu.

Dr. İlkay Beşer'den hızlı müdahale

Bu sırada caddeden geçmekte olan Dr. İlkay Beşer, ailenin yardım çağrısını duyarak durdu. Bebeğin boğazına bir cisim kaçtığını fark eden Dr. Beşer, hiç vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uyguladı. Bu hızlı ve bilinçli müdahale sayesinde bebeğin nefes alması sağlandı.

Bebeğin sağlık durumu iyi

Olay yerine gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, yapılan kontrollerin ardından sağlığının iyi olduğu bilgisiyle taburcu edildi. Aile ve çevredekiler, doktorun gösterdiği bu duyarlı ve kahramanca davranıştan dolayı ona teşekkürlerini iletti.

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