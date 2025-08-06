Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
Motorine İndirim Geliyor
Motorine İndirim Geliyor
12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı
12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı
Elle Doldurulan Senetler Kalkıyor: Yeni Sistem Geliyor
Elle Doldurulan Senetler Kalkıyor: Yeni Sistem Geliyor
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Milli Dayanışma Komisyonu: Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi
Milli Dayanışma Komisyonu: Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi
Hava sıcaklıkları 24 kentte 40 derecenin üzerini gösterdi
Hava sıcaklıkları 24 kentte 40 derecenin üzerini gösterdi
ASELSAN'dan rekor seviyede yeni ihracat sözleşmesi
ASELSAN'dan rekor seviyede yeni ihracat sözleşmesi
AYM'den 'hasta mahremiyeti' kararı
AYM'den 'hasta mahremiyeti' kararı
Meclis'te Tarihi Adım: Komisyonun Adı Belli Oldu!
Meclis'te Tarihi Adım: Komisyonun Adı Belli Oldu!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli

15 Ekim'e kadar ekiplerin yangınlara karşı teyakkuz halinde olduklarını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Önümüzdeki 1 hafta çok riskli" dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 22:45, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 22:47
Yazdır
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yumaklı, "Cumhuriyet tarihinin en güçlü kara ve hava filosuna sahibiz" dedi. 15 Ekim'e kadar ekiplerin yangınlara karşı teyakkuz halinde olduklarını vurgulayan Yumaklı, "Önümüzdeki 1 hafta çok riskli" ifadelerini kullandı.

Bakan İbrahim Yumaklı, A Haber'de açıklamalarda bulundu.Yumaklı'nın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"YANGINA MÜDAHALE SÜREMİZ 11 DAKİKAYA DÜŞTÜ"

"Son 10 yılda dünyadaki orman yangınları 2 kat arttı. Bu yıl 4 bin 668 orman yangını çıktı. Cumhuriyet tarihinin en güçlü kara ve hava filosuna sahibiz. Yangına müdahale süremiz 11 dakikaya düştü. Devletimizin elinde olan imkanlar bu yangınları çok hızlı bir şekilde söndürmemizi sağladı.

"YÜZDE 96'SI İNSAN FAKTÖRÜ"

Yangınların yüzde 96'sı insan faktöründen oluşuyor. Sigara izmaritinden anız yakmaya kadar birçok faktörler var. Bunları tetikleyen iklim değişikliği. Sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkması nemin yüzde 30'un altına düşmesi, rüzgar hızının 30 kilometreyi geçmesi yangın oluşturuyor.

"YANGINLAR TÜM DÜNYANIN ORTAK SORUNU"

15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz. Önümüzdeki 1 hafta çok riskli. Arkadaşlarımız kıyafetlerini çıkarmadan araçların konuşlu olduğu yerlerde duruyorlar olaya daha hızlı müdahale etmek için. Bu sadece bizim problemimiz değil, tüm dünya bu yangınlarla boğuşuyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber