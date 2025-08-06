Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yumaklı, "Cumhuriyet tarihinin en güçlü kara ve hava filosuna sahibiz" dedi. 15 Ekim'e kadar ekiplerin yangınlara karşı teyakkuz halinde olduklarını vurgulayan Yumaklı, "Önümüzdeki 1 hafta çok riskli" ifadelerini kullandı.

Bakan İbrahim Yumaklı, A Haber'de açıklamalarda bulundu.Yumaklı'nın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"YANGINA MÜDAHALE SÜREMİZ 11 DAKİKAYA DÜŞTÜ"

"Son 10 yılda dünyadaki orman yangınları 2 kat arttı. Bu yıl 4 bin 668 orman yangını çıktı. Cumhuriyet tarihinin en güçlü kara ve hava filosuna sahibiz. Yangına müdahale süremiz 11 dakikaya düştü. Devletimizin elinde olan imkanlar bu yangınları çok hızlı bir şekilde söndürmemizi sağladı.

"YÜZDE 96'SI İNSAN FAKTÖRÜ"

Yangınların yüzde 96'sı insan faktöründen oluşuyor. Sigara izmaritinden anız yakmaya kadar birçok faktörler var. Bunları tetikleyen iklim değişikliği. Sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkması nemin yüzde 30'un altına düşmesi, rüzgar hızının 30 kilometreyi geçmesi yangın oluşturuyor.

"YANGINLAR TÜM DÜNYANIN ORTAK SORUNU"

15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz. Önümüzdeki 1 hafta çok riskli. Arkadaşlarımız kıyafetlerini çıkarmadan araçların konuşlu olduğu yerlerde duruyorlar olaya daha hızlı müdahale etmek için. Bu sadece bizim problemimiz değil, tüm dünya bu yangınlarla boğuşuyor."