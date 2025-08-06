Mahmut Demirtaş'ın Adı Kullanıldı! EGM'den Dolandırıcılık Uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son günlerde bazı kişilerin Emniyet Genel Müdürü ve Vali Mahmut Demirtaş'ın adını kullanarak sahte e-posta adresleri üzerinden vatandaşlardan kişisel veri talep ettiğini belirtti. Bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlara Uyarı

EGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı şahısların Emniyet Genel Müdürü - Vali Sayın Mahmut Demirtaş adını kullanmak suretiyle, kendisine ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşarak, kişisel verilerin talep edildiğine dair bildirimler tarafımıza ulaşmıştır." denildi.

Alınması Gereken Önlemler

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kendilerinden istenilen kişisel veri veya diğer taleplere ilişkin içeriklere itibar etmemeleri gerekmektedir.

Bu ve benzeri şüpheli bir durum ile karşılaşmaları durumunda, derhal güvenlik birimlerine bilgi vermeleri gerekmektedir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bu açıklamada, vatandaşların dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda güvenlik birimlerine başvurmaları önemle tavsiye edildi.



