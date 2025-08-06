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Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!

Sosyal medyada sahte diploma ve e-imza satışı hızla artıyor. 6 bin liraya belge, 100 bin liraya tez! Uzmanlar büyük tehlikeye dikkat çekiyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 23:40, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 23:41
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Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!

Türkiye'yi sarsan sahte e-imza ve diploma skandalına rağmen, sosyal medya sahte belge hazırlayanlarla dolu.

Sosyal medya hesapları üzerinden kurulan gruplarda satışı yapılan üniversite ve e-Devlet onaylı olduğu söylenen belgeler, 6 bin liradan satılıyor. Belgeleri almak için herhangi bir kursa dahil olmaya gerek olmadığı vurgulanıyor ve belgelerin 3-4 gün içinde isme özel olarak hazırlandığı ifade ediliyor. Bu durum, eğitim sistemine olan güveni sarsarken, sahte belge ticaretinin yaygınlığını gözler önüne seriyor.

Para Karşılığı Tez Yazımı

İnternette işletme, hukuk, psikoloji, iktisat ve turizm gibi birçok alanda tez hizmeti verdiğini belirten siteler mevcut. Bu siteler, "her düzeyde tez yazdırma hizmeti" sunduklarını ifade ediyorlar.

  • Yüksek lisans tez ücretleri 30 bin liradan başlıyor.
  • Doktora tez ücretleri ise 100 bin liradan başlıyor.

Tezlerin, kendi alanında uzmanlaşmış emekli akademisyenler tarafından yazıldığı iddia ediliyor. Bu iddialar, akademik dürüstlük açısından ciddi endişelere yol açıyor.

Dikkat Çeken Tespit

NTV'de yer alan habere göre; Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, yüksek lisans ve doktora tezlerinin yüzde 34'ünde ağır intihal yapıldığını ortaya koymuştu. Bu bulgu, akademik etik ihlallerinin boyutunu gözler önüne seriyor.


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