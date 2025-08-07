Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Kızı ile bindiği asansör sonu oldu

20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı
12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı
Elle Doldurulan Senetler Kalkıyor: Yeni Sistem Geliyor
Elle Doldurulan Senetler Kalkıyor: Yeni Sistem Geliyor
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Kızı ile bindiği asansör sonu oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde asansör halatının kopmasıyla meydana gelen kazada eski belediye başkanı Gençağa Koç yaşamını yitirdi, kızı yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 07:28, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 07:39
Yazdır
Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Kızı ile bindiği asansör sonu oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan üzücü bir asansör kazasında, baba ve kızı üçüncü kattaki evlerine çıkmak için asansöre bindiler. Asansörün halatının kopması sonucu, metrelerce yükseklikten zemine çakıldılar. Olayda baba hayatını kaybederken, kızı ise yaralandı.

Olay, Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak'ta meydana geldi. Eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç ve kızı Fatma C., üçüncü kattaki evlerine çıkmak isterken bu talihsiz kazayı yaşadı. Asansörün halatının kopmasıyla birlikte yaşanan düşüş sonrası, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralı baba ve kızı, ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edilen baba Gençağa Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının tedavisi ise devam ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın Detayları

  • Olay Yeri: Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak, Akyazı
  • Kazazedeler: Gençağa Koç ve kızı Fatma C.
  • Kaza Nedeni: Asansör halatının kopması
  • Sonuç: Baba hayatını kaybetti, kızı yaralandı
  • Soruşturma: Olayla ilgili inceleme başlatıldı


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber