Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Kızı ile bindiği asansör sonu oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan üzücü bir asansör kazasında, baba ve kızı üçüncü kattaki evlerine çıkmak için asansöre bindiler. Asansörün halatının kopması sonucu, metrelerce yükseklikten zemine çakıldılar. Olayda baba hayatını kaybederken, kızı ise yaralandı.

Olay, Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak'ta meydana geldi. Eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç ve kızı Fatma C., üçüncü kattaki evlerine çıkmak isterken bu talihsiz kazayı yaşadı. Asansörün halatının kopmasıyla birlikte yaşanan düşüş sonrası, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralı baba ve kızı, ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edilen baba Gençağa Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının tedavisi ise devam ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın Detayları

Olay Yeri: Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak, Akyazı

