İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde sağanak etkisini gösterdi.
Gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken, bazıları yağmur altında yürümeyi tercih etti.
Bazı ilçelerde ise fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.