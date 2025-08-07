Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor

Dijital platformlar, taahhüt süresi dolmayan abonelerini arayarak enflasyonun üzerinde fahiş fiyat artışlarıyla baskı kuruyor. Aylık 300 TL olan üyeliğin sözleşme sonunda 790 TL'ye çıkacağı söyleniyor. Bu yöntemle, paketinin bitimine 6 ay kalan vatandaş, güncel yüksek fiyattan sözleşmesini yenilemeye zorlanıyor. Zam gelecek korkusu yaşayanlar, bu fırsatçılığa karşı direnemiyor. İnternet, TV ve müzik hizmeti sunan dijital platformların, sözleşme süresi dolmayan abonelerini arayarak enflasyonun üzerinde fahiş fiyat artışlarıyla tehdit etmesi, tüketici hakları açısından ciddi tartışmalara yol açtı. Uzmanlar, bu yöntemin mevcut sözleşme hukuku ilkelerine aykırı olduğunu belirtiyor.

Kontrat Bitmeden Gelen 'Fırsatçılık' Teklifleri

Son dönemde, taahhüdü aylar sonra dolacak olan aboneler, aylık 300 TL olan faturalarının sözleşme bitiminde 790 TL'ye yükseleceği bilgisiyle sözleşme yenilemeye zorlanıyor. Ardından gelen "Size özel indirimli 391 TL'lik teklifimizden yararlanabilirsiniz" şeklindeki aramalar ve mesajlarla tüketici iradesine yönelik baskı oluşturuluyor. Sadece bu teklif bile sözleşmesinin sona ermesine 6 ay kalan vatandaş için yaklaşık yüzde 165'lik bir artış anlamına geliyor. Eğer şimdi yenileme yapıp 391 TL'yi kabul ederse yüzde 33'lük zamma razı oluyor. Ancak ilgili firma, kontrat başlangıcından 6 ay sonra hizmetine zam yapmış oluyor. Bu taktikle, tüketici yüksek fiyat tehdidiyle yeni bir kontratını yenilemeye zorlanıyor.

Uzmanlardan Uyarı: "Bu Baskı Hukuki Değil"

Tüketici dernekleri, sözleşmelerin bağlayıcı olduğunu ve taahhüt süresince abonelerin mevcut fiyattan hizmet alma hakkının bulunduğunu vurguluyor. Tüketici Hakem Heyetleri ve Mahkemeleri, bu tür durumlarda vatandaşın yanında yer alıyor. Platformların aboneliğin bitiminde fiyat artışı yapma hakkı olsa da, bunu taahhüt süresince bir baskı aracı olarak kullanmasının iyi niyet ilkesine aykırı olduğu belirtiliyor. Kontrat bitimi için işaret edilen rakamlar ise enflasyonun çok üzerinde seyrediyor. TÜİK'e göre, temmuzda enflasyon yüzde 2,06 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 33,52'ye geriledi. Geçen ay yüzde 2,06 olan enflasyona rağmen, haberleşme sektöründeki artış enflasyonun 2 katı yani yüzde 4,25 oranında gerçekleşti.

Tüketici Ne Yapmalı?

Bu fırsatçılığa karşı vatandaşların aceleci kararlar vermemesi hayati önem taşıyor. Haklarının bilincinde olmak ve konuyu tüketici derneklerine danışmak gerekiyor. Zam gelecek korkusuyla ani karar vermemek önemli.

Tüketici Derneklerinin Yaptığı Uyarılar

Sakin Kalın: Taahhüdünüzün bitiş tarihini ve sözleşme koşullarını kontrol edin. Fiyatın sözleşme süresince değişmeyeceğini unutmayın.

Teklifi Sorgulayın: Sunulan "özel indirimli" teklifin aslında ne kadar karlı olduğunu iyi analiz edin.

Sunulan "özel indirimli" teklifin aslında ne kadar karlı olduğunu iyi analiz edin. Resmi Şikayet Yolunu Kullanın: Eğer baskı altında hissettiyseniz veya sözleşme koşullarınızın ihlal edildiğine inanıyorsanız, ikametinizin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Ticaret Bakanlığı'na yazılı olarak başvuru yapın.



