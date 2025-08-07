TEİAŞ, Yeni Enerji Hatları İçin Taşınmazları Kamulaştıracak

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Bu kapsamda, Afyonkarahisar, Aydın, Bilecik, Eskişehir, Hatay, Karaman, Konya, Nevşehir, Niğde ve Sivas illerinde kurulacak enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla belirlenen güzergahlarda bulunan taşınmazlar için acele kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilecek. Elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

İzmir Torbalı'da Yeni Proje

Ayrıca, bağlantı anlaşması kapsamında tesis edilecek "154 kV Aslanlar TM-Işıklar TM Girdi-Çıktı (İki Ayrı Hat) Torbalı Mensucat TM Girdi-Çıktı Enerji İletim Hattı Projesi" için İzmir'in Torbalı ilçesinde yer alan bazı taşınmazların direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.



